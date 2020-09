Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Versuchter Automatenaufbruch, Täter festgenommen

Willich (ots)

Ein Zeuge meldete am heutigen Samstagmorgen gegen 05.45 Uhr der Polizei zwei Personen, die sich mit Brecheisen an einem Zigarettenautomaten auf der Bahnstr. in Willich zu schaffen machten. Noch vor Eintreffen der Polizei entfernten sich die Täter. Eine Nahbereichsfahndung verlief zunächst erfolglos. Kurze Zeit später kehrten die Täter wieder zurück und der Zeuge meldete sich wieder bei der Polizei. Die Täter und versteckten sich hinter einem Kleidercontainer. Beim Eintreffen der Polizei flüchteten die Täter. Ein Täter, ein 20-jähriger Deutscher aus Willich, konnte auf der Flucht gestellt werden, wobei er bei der Festnahme Widerstand leistete.

