Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Kaldenkirchen: Tatverdächtiger nach Drogenschmuggel in U-Haft

Nettetal-Kaldenkirchen (ots)

Einer Zivilstreife der Düsseldorfer Autobahnpolizei fiel am 07. September gegen 14.30 Uhr ein verdächtiger Pkw auf, der über die A 61 aus den Niederlanden nach Deutschland fuhr. Als die Einsatzkräfte Fahrer und Fahrzeug kontrollierten, fanden sie in dem Pkw eine nicht geringe Menge verschiedener Betäubungsmittel. Darunter etwa 5 Kilogramm Haschisch und ca. 8 Kilogramm Ecstasy. Der Gesamtwert der aufgefundenen Betäubungsmittel beträgt geschätzt ca. 200.000 Euro. Den Pkw-Fahrer, einen 50-jährigen Serben aus Krefeld, nahmen die Beamten fest. Ein Haftrichter ordnete auf Antrag der Staatsanwaltschaft die Untersuchungshaft an. Die Ermittlungen dauern an. /wg (795)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Viersen



Pressestelle

Wolfgang Goertz

Telefon: 02162/377-1192

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell