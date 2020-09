Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Süchteln: Firmeneinbrüche - Täter erbeuten Bargeld

Viersen-Süchteln (ots)

Zwischen Mittwoch, 16.30 Uhr, und Donnerstag, 07.20 Uhr, brachen Unbekannte in eine Firma auf der Feldstraße in Süchteln ein. Die Einbrecher öffneten im Gebäude gewaltsam mehrere Türen, durchsuchten die Räume und stahlen nach ersten Feststellungen Bargeld. In der Nacht zu Donnerstag, zwischen 18.30 und 07.40 Uhr, brachen Unbekannte in eine benachbarte Firma ein. Die Einbrecher durchsuchten die Schränke in mehreren Büros. Noch steht nicht fest, was die Einbrecher stahlen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise auf Tatverdächtige über die zentrale Telefonnummer der Polizei Viersen 02162/377-0. /wg (794)

