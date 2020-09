Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Vorfahrt missachtet - 2 x schwer verletzt, 2 x leicht verletzt

Viersen-Boisheim (ots)

Am heutigen 10.09.20 um 13:15 Uhr missachtete ein 50jähriger Boisheimer PKW-Fahrer an der Kreuzung Peelsheide/Linder Str. die Vorfahrt einer 28jährigen Breyellerin. Durch den Zusammenstoß wurden die beiden Fahrzeugführer so schwer verletzt, das sie zur stationären Behandlung ins AKH, bzw. Irmgardiskrankenhaus eingeliefert werden mussten. Zwei Mitfahrer im Alter von 25 und 51 Jahren wurden leicht verletzt.

