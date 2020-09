Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Vorfahrt missachtet - Rennradfahrer leicht verletzt

Kempen (ots)

Am Mittwoch gegen 19.15 Uhr fuhr ein 47-jähriger Radfahrer aus Kerken auf dem Radweg der Kerkener Straße in Richtung Kempen. Eine 20-jährige Autofahrerin (deutsch) aus Nettetal, die von der Autobahn 40 kam und an der Einmündung der Kerkener Straße abbog, achtete nicht auf den Radfahrer. Beide stießen zusammen. Dabei wurde der Radfahrer leicht verletzt. /wg (788)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Viersen



Pressestelle

Wolfgang Goertz

Telefon: 02162/377-1192

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell