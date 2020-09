Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Dülken: Drei Einbrüche scheitern

Viersen-Dülken (ots)

Zwischen Dienstag, 16.00 Uhr, und Mittwoch, 08.30 Uhr, versuchten Unbekannte, in ein Mehrfamilienhaus auf der Waldnieler-Straße in Dülken einzubrechen. Die Täter hebelten an der Eingangstür, konnten diese jedoch nicht öffnen. In der gleichen Nacht zwischen 20.00 und 07.30 Uhr gelang es Einbrechern ebenfalls nicht, die Haustür eines Hauses auf der Sperberstraße aufzuhebeln. Ein Einbruch in eine Firma auf der Metallstraße zwischen 18.50 und 07.00 Uhr scheiterte ebenfalls, auch hier hielten die Türen allen Hebelversuchen stand. Hinweise in allen Fällen bitte an die Kriminalpolizei über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (787)

