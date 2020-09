Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Kaldenkirchen: Vorfahrt Missachtet - Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Nettetal-Kaldenkirchen (ots)

Am gestrigen Mittwoch gegen 18.40 Uhr bog eine 50-jährige Autofahrerin (niederländisch) aus Nettetal von einem Parkplatz eines Supermarktes an der Poststraße auf diese ab. Vermutlich war die Sicht auf die Straße durch einen parkenden Lkw eingeschränkt. Als die Frau losfuhr, stieß sie mit einem 29-jährigen Motorradfahrer aus den Niederlanden zusammen, der in Richtung Bahnhofstraße unterwegs war. Der Motorradfahrer wurde bei dem Unfall verletzt und musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. /wg (785)

