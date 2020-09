Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal: Unfall und Unfallflucht - zwei Radfahrer leicht verletzt

Nettetal (ots)

Der erste Unfall ereignete sich am Mittwoch gegen 18.00 Uhr auf der Ringstraße in Kaldenkirchen. Eine 61-jährige Nettetalerin fuhr mit ihrem Fahrrad auf der Gerberstraße in Richtung Kölner Straße. Ein 60-jähriger Breyeller (deutsch), der mit seinem Auto von der Ringstraße in den Kreisverkehr an der Gerberstraße einfuhr, missachtete die Vorfahrt der Radfahrerin. Bei der Kollision stürzte die Frau und wurde leicht verletzt. Der zweite Unfall und zugleich Unfallflucht ereignete sich auf der Straße 'An St. Sebastian' in Lobberich. Hier stießen ein 10-jähriger Radfahrer aus Lobberich und ein Pkw zusammen. Der Junge war auf der Hochstraße in Richtung Wevelinghover Straße unterwegs und nutzte hinter einer Fußgängerin den Zebrastreifen. Ein schwarzer SUV, der zunächst anhielt, fuhr los, nachdem die Fußgängerin den Zebrastreifen passiert hatte. Dabei stieß er mit dem Radfahrer zusammen. Der Junge stürzte und wurde leicht verletzt. Der Pkw-Fahrer hielt zunächst an, fuhr dann aber nach einem kurzen Gespräch mit dem Jungen weiter, ohne sich weiter zu kümmern. Der flüchtige Fahrer ist etwa 65 Jahre alt und hatte nach Angaben des Jungen weiße, strubbelige Haare. Er ist etwa 1,70 Meter groß und von kräftiger Statur. Bekleidet war er mit einem schwarzen T-Shirt und einer grauen Hose. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen des Unfalls. Insbesondere bitten die Ermittler die Fußgängerin, sich bei der Polizei zu melden. Erreichbar ist das Verkehrskommissariat über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (789)

