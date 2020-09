Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Dülken: Wohnungseinbruch scheitert

Viersen-Dülken (ots)

Bei einem versuchten Tageswohnungseinbruch am Donnerstag gelang es den Tätern nicht, die Haustür eines Hauses auf dem Ostwall aufzuhebeln. Unbekannte waren hier zwischen 17.00 und 20.00 Uhr am Werk. Hinweise auf Tatverdächtige bitte an die Kripo über die 02162/377-0. /wg (793)

