Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mann muss in Gewahrsam

Mainz-Altstadt (ots)

Donnerstag, 13.08.2020, 22:27 Uhr

Für einen 45-jährigen Mann endet der Donnerstagabend in der Gewahrsamszelle des Altstadtreviers. Nachdem bei der Mainzer Polizei gegen 22:20 Uhr mehrere Beschwerden über eine betrunkene und pöbelnde Person im Bereich Hopfengarten eingehen, kann der 45-Jährige von einer Funkstreife angetroffen werden. Der Mann wird mehrfach aufgefordert sich angemessen zu verhalten und er wird der Örtlichkeit verwiesen. Dem Platzverweis leistet er keine Folge, sondern entblößt sich zudem mitten in der Augustinerstraße. Hiernach nehmen die Beamten den Mann in Gewahrsam.

