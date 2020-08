Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Unfallbeteiligter nach Verkehrsunfall gesucht

Mainz-Finthen (ots)

Donnerstag, 13.08.2020 11:50-12:00 Uhr

Am Donnerstagmittag befährt eine 75-jährige Autofahrerin die Poststraße und biegt an der Einmündung zur Waldthausenstraße nach rechts ab. Bei ihrem Abbiegevorgang touchiert die Fahrerin einen am Straßenrand in Höhe der Apotheke geparkten PKW. Aufgrund von starkem Verkehrsaufkommen, fährt die 75-Jährige einige Meter weiter. Als sie zur Unfallstelle zurückkommt, ist das geparkte Auto nicht mehr vor Ort.

Bei dem PKW soll es sich um eine dunkle Limousine, vermutlich der Marke BMW, handeln. Ein Kennzeichen ist nicht bekannt.

Zwecks vollständiger Unfallaufnahme sucht die Polizeiinspektion Mainz 3 nach dem Fahrer des geparkten Fahrzeugs.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

