Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Ober-Ingelheim - Blitzeinschlag

Ingelheim (ots)

Mittwoch, 12.08.2020, 19:51 Uhr

Nach einem Blitzschlag in eine Tanne in Ober-Ingelheim kam es am Mittwochabend zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr. Anwohner beobachten gegen 19:51 Uhr einen Blitzeinschlag in eine ca. 15 Meter hohe Tanne, die auf einem privaten Grundstück steht. Hierbei geraten das trockene Geäst und das Unterholz der Tanne in Brand, darüber hinaus drohen trockene Sträucher und weitere Bäume im unmittelbaren Umfeld Feuer zu fangen. Von den alarmierten Funkstreifen der Ingelheimer Polizeiinspektion kann der Brandherd zunächst mittels Feuerlöschern eingedämmt werden, bis die kurz darauf eintreffenden Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Ingelheim den Brand vollständig löschen und so eine weitere Ausbreitung schnell verhindern können. Auch die Tanne übersteht den Blitzeinschlag augenscheinlich sehr gut.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle



Telefon: 06131 65-3011 / 3012 / 3013

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell