Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Essenheim- Vandalismus in der Domherrenhalle

Essenheim (ots)

Sonntag, 09.08.2020 - Montag, 10.08.2020

In der Nacht von Sonntag auf Montag kam es zum Einbruch in die Domherrenhalle in Essenheim. Der oder die unbekannten Täter verschafften sich hierbei Zutritt zur Sporthalle, in dem sie mehrere Türen aufhebeln.

Das Innere der Halle wird verwüstet, unter anderem werden Mülleimer und Plakate von den Wänden gerissen. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt.

Die Polizeiinspektion vom Mainzer Lerchenberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Durch Zeugen konnten in der Nacht zwei Personengruppen im Bereich des Sport - und Bolzplatzes festgestellt werden.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

