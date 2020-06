Polizei Essen

POL-E: Essen: Autofahrer fährt Arbeiter an und dann auf stehenden Pkw auf - Drei Schwerverletzte

Essen (ots)

45307 E.-Kray: Bei einem Verkehrsunfall am Freitag, 19. Juni, auf der Rodenseelstraße wurden drei Männer schwer verletzt. Gegen 16 Uhr fuhr ein 67-jähriger Nissan-Fahrer über die Rodenseelstraße in Richtung Bochumer Landstraße, als er auf Höhe einer Hofeinfahrt einen am Straßenrand arbeitenden 41-Jährigen anfuhr. Anschließend fuhr der 67-Jährige weiter, bis er einige Meter weiter auf das verkehrsbedingt wartende Auto eines 35-Jährigen auffuhr. Sowohl der Nissan-Fahrer als auch der 41-jährige Arbeiter sowie der 35-jährige Autofahrer wurden schwer verletzt. Ein Alkoholtest bei dem 67-Jährigen fiel positiv aus. /bw

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

Pressestelle

Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)

Fax: 0201-829 1069

E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de





https://twitter.com/Polizei_NRW_E

http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell