Polizei Essen

POL-E: Essen: Wohnmobil stößt mit Bobby Car zusammen - 6-Jähriger schwer verletzt

Essen (ots)

45219 E-Kettwig: Am Freitagnachmittag (19. Juni) stieß ein Wohnmobil im Essener Stadtteil Kettwig mit einem Kinderauto zusammen. Gegen 17:40 Uhr war ein 52 Jahre alter Mann mit seinem Reisemobil auf der Straße Berchemer Weg in Richtung Kemmannsweg unterwegs. Plötzlich rollte ein Spielzeugauto mit einem kleinen Jungen aus einer Hauseinfahrt auf die Straße. Der Kraftfahrer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Bei dem Unfall verletzte sich der 6-Jährige schwer. Der Rettungsdienst brachte das Kind in ein Krankenhaus. Dort nahmen Ärzte den Schwerverletzten stationär auf. / MUe.

