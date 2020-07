Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Halbes Kilo Rauschgift gefunden

Nach Ermittlungen steht einem Biberacher jetzt eine Anzeige ins Haus.

Wie die Polizei berichtet, waren Ermittler am Montag bei dem 36-Jährigen zuhause. Er sollte als Zeuge in einem anderen Verfahren befragt werden. Der Mann hatte jedoch in seiner Wohnung Rauschgift herumliegen lassen. Darauf angesprochen gab er schließlich zu, weiteres Gift zu Hause zu haben. Am Ende stellten die Polizisten in seiner Wohnung rund 530 Gramm Marihuana, drei Ecstasy-Tabletten und wenige Gramm Amphetamin sicher. Das bringt dem 36-Jährigen jetzt eine Strafanzeige ein. Dem Strafverfahren sieht er auf freien Fuß entgegen.

