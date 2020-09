Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Täter nach versuchtem Fahrraddiebstahl festgenommen

Kaldenkirchen (ots)

Ein Anwohner auf der Feldstraße bemerkte am frühen Sonntagmorgen gegen 04.30 Uhr in seinem Fahrradschuppen den Schein einer Taschenlampe und informierte die Polizei. Die Einsatzkräfte konnten bei ihrem Eintreffen einen Täter, der in dem Schuppen eingebrochen war, festnehmen. Bei ihm wurde Einbruchswerkzeug und ein Fahrradcomputer, welcher auf einem der im Schuppen abgestellten Fahrräder passte, aufgefunden. Das Fahrrad, mit welchem der Täter zum Tatort gelangte, lag als gestohlen ein und wurde sichergestellt./HJR (803)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Viersen



Heinz-Josef Reinhart

während der Bürodienstzeiten: 02162/377-1191

E-Mail: heinz-josef.reinhart@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell