Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Einbruch in Kindertagesstätte in Wilhelmshaven - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Unbekannte Täter drangen am vergangenen Sonntag, den 06.09.2020, im Zeitraum von 16:45 Uhr bis 17:04 Uhr in die Räumlichkeiten einer Kindertagesstätte in der Preußenstraße Ecke Posener Straße in Wilhelmshaven ein, durchsuchten diese, beschädigten eine Bürotür und lösten beim Verlassen die Alarmanlage aus. Stehlgut ist derzeit nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 923-0 in Verbindung zu setzen. (1030311)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell