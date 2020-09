Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht in Sande - Verunfallter Pkw verlassen in Böschung vorgefunden - Umfangreiche Ermittlungen führten zu zwei Tatverdächtigen - die Ermittlungen dauern an

Sande (ots)

Am Montag, 07.09.2020, gegen 00:50 Uhr, verunfallte auf der Kreisstraße 294, Höhe Alt-Marienhausen in Fahrtrichtung Schortens ein schwarzer Pkw Skoda aus dem Zulassungsbezirk Hamburg, der nach einer Rechtskurve von der Fahrbahn abkam, in der Folge die angrenzende Böschung hinab fuhr und dort letztlich stehen blieb.

Am Unfallort fanden die Beamten des Polizeikommissariates Jever lediglich das Fahrzeug vor, der Fahrzeugführer hatte sich nach dem Unfall entfernt.

Umfangreiche Ermittlungen führten im Anschluss zu zwei unter Alkoholeinfluss stehenden Männern aus Wilhelmshaven im Alter von 20 und 32 Jahren, deren Tatbeteiligung im Rahmen der weiteren polizeilichen Maßnahmen ermittelt werden muss.

Der Pkw wurde sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever unter der Rufnummer 04461 9211-0 in Verbindung zu setzen.

(1031002)

