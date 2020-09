POL-WHV: Pressemeldung der Polizei Wilhelmshaven 04. - 06.09.2020

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

- Gefährliche Körperverletzung -

Im Rahmen von verbalen Streitigkeiten gerieten am 04.09.2020, gegen 10:22 Uhr, zwei Männer in der Grenzstraße in Wilhelmshaven aneinander. Während der 44-jährige, alkoholisierte, vermeintliche Aggressor sich ohne erkennbare Gründe verbal und drohend vor dem 42-jährigen vermeintlichen Opfer aufbaute, griff letzterer zu einem Besenstiel aus Aluminium und schlug mit diesem gegen den Oberarm des 44-Jährigen, da er einen unmittelbar bevorstehenden Angriff abwehren wollte. Die hinzugerufene Polizei musste schlichtend eingreifen. Der mit über 2 Promille deutlich alkoholisierte Mann zeigte sich während der polizeilichen Maßnahmen nicht einsichtig. Ferner verweigerte er Angaben zu seiner Person, sodass der aus Wilhelmshaven stammende Mann zwecks Personalienfeststellung der hiesigen Polizeidienststelle zugeführt werden musste. Auch hier zeigte er sich nicht kooperativ. Ganz im Gegenteil, er beleidigte einen Polizeibeamten und kündigte weitere Straftaten an. Entsprechend wurde er zur Verhinderung weiterer Straftaten vorrübergehend in polizeiliches Gewahrsam genommen. Während sich der 42-jährige Wilhelmshavener nun in einem Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten muss, wurden gegen den 44-Jährigen ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verweigerung der Angaben zu seinen Personalien und ein Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung eingeleitet. (1023362)

- Wechselseitige gefährliche Körperverletzung -

Am frühen Samstagabend, 05.09.2020, 19:15 Uhr, gerieten zwei Männer in einem Mehrfamilienhaus in der Plauenstraße in Wilhelmshaven körperlich aneinander. Nachdem man sich zunächst auf der Straße begegnete und dem 30-Jährigen nicht das abwertende Lachen des 38-Jährigen gefiel, habe der Jüngere die Wohnung des Älteren aufgesucht und diesen zur Rede gestellt. Im Zuge dessen sei es zu einer Schubserei gekommen bei der sich der 30-Jährige mit Tierabwehrspray zur Wehr setze und wiederum im Gegenzug mit einem Besenstiel attackiert wurde. Durch den Einsatz des Tierabwehrsprays gelang die Substanz auch in das Treppenhaus des Mehrfamilienhauses. Entsprechend wurden drei weitere Anwohnerinnen aus umliegenden Wohnungen durch die freigesetzten Gase leicht verletzt. Sie verspürten Brennen im Gesicht und in den Augen und klagten über Reizhusten. Alle Opfer wurden vor Ort durch eine Rettungswagenbesatzung medizinisch versorgt. Eine stationäre Aufnahme im Krankenhaus war nicht erforderlich. Die Polizei leitete zwei Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein. (1027858, 1027857)

- Körperverletzung -

Am 04.09.2020, gegen 23:25 Uhr, kam es zu einer Körperverletzung in der Innenstadt von Wilhelmshaven. Zu dieser Zeit befuhr das 49-jährige, männliche Opfer die Bahnhofstraße mit seinem Fahrrad. In Höhe Bahnhof/Nordseepassage sei ein unbekannter Mann von einer Parkbank aufgestanden und habe ihn unvermittelt mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Durch den Angriff sei das Opfer vom Fahrrad auf den Boden gefallen. Dort liegend habe der Beschuldigte ein weiteres Mal auf das Opfer eingeschlagen. Anschließend habe sich der männliche Täter fußläufig in Richtung Jadeallee entfernt. (1025621)

- Sachbeschädigung durch Graffiti -

In der Zeit von 04.09.2020, 14:45 Uhr, bis 05.09.2020, 08:30 Uhr, wurde die Turnhalle einer in Rüstersiel befindlichen Grundschule durch mehrere Graffiti beschädigt. Ebenso wurde im Nahbereich ein abgestellter Pkw-Anhänger mit Planverdeck durch einen Graffiti-Schriftzug beschädigt. Täterhinweise nimmt die hiesige Polizeidienststelle unter 04421/942-0 entgegen. (1026522, 1026612)

- Trunkenheit im Verkehr -

Einer aufmerksamen zivilen Funkstreifenwagenbesatzung fiel am 05.09.2020, gegen 20:35 Uhr, auf der Peterstraße in Wilhelmshaven eine Fahrradfahrerin auf, die ein für sie geltendes Rotlicht missachtet. Darüber hinaus führte die 25-jährige Frau ihr Fahrrad ohne eingeschalteter Beleuchtung, hielt während der Fahrt ihr Mobiltelefon in der Hand und befuhr die Peterstraße im weiteren Verlauf entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung. Aufgrund der Vielzahl an Verkehrsverstößen wurde die Fahrradfahrerin einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellten die Polizeibeamtinnen obendrein noch Alkoholgeruch in der Atemluft der aus Wilhelmshaven stammenden Frau fest. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,3 Promille. Der jungen Frau wurde die Weiterfahrt mit ihrem Fahrrad untersagt und eine Blutprobenentnahme auf der hiesigen Polizeidienststelle wurde angeordnet. Sie muss sich nun aufgrund von Trunkenheit im Straßenverkehr in einem Strafverfahren verantworten. (1028363)

Am frühen Sonntagmorgen, 05:50 Uhr, fiel einem Zeugen ein Jugendlicher in der Kirchreihe auf, der offensichtlich neben seinem aufgebockten Motorroller lag und schlief. Auf Ansprache des Zeugen habe sich der Jugendliche aggressiv gezeigt, weshalb der Zeuge die Polizei rief.

Vor Ort stellten die eingesetzten Beamten in der Kirchreihe, zwischen tom-Brok-Straße und Friedrich-Paffrath-Straße, den aufgebockten Mofaroller fest. Auf dem Mofaroller saß der 16-jährige Verantwortliche des Kraftfahrzeuges und schlief mit dem Kopf/Helm auf dem Lenker. Erst nach mehrfacher Ansprache konnte der junge Mann geweckt und zu den Geschehnissen befragt werden. Hierbei zeigte er sich schläfrig und benommen, was auf eine Beeinflussung von Alkohol und/oder Drogen deutete. Da ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest negativ verlief, der junge Mann jedoch nach wie vor durch Ausfallerscheinungen einen fahruntüchtigen Eindruck erwirkte, wurde ein Drogenvortest mittels Urin durchgeführt. Dieser zeigte ein positives Ergebnis auf unterschiedliche Betäubungsmittel. Entsprechend wurde im weiteren Verlauf eine Blutprobenentnahme angeordnet und auf der Dienststelle durchgeführt. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der 16-Jährige in die Obhut seiner Eltern übergeben. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde auch in diesem Fall eingeleitet. (1029187)

- Verkehrsunfallflucht -

Am 05.09.2020, gegen 14:00 Uhr, kam es in der Jadeallee in Wilhelmshaven auf dem Parkplatz eines dortigen Hotels zu einer Verkehrsunfallflucht. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte ein bislang unbekanntes Kraftfahrzeug einen ordnungsgemäß geparkten VW Multivan am Kotflügel hinten links.

Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt vom Unfallort.

Die Polizei bittet etwaige Zeugen darum, sich bei der hiesigen Polizeidienststelle unter 04421/942-0 zu melden. (1027954)

- Einsatz von Feuerwehr, DGzRS, Wasserschutzpolizei und Polizei am Südstrand -

Am Samstagnachmittag, gegen 16:09 Uhr, erhielt die hiesige Polizeidienststelle Kenntnis von einem vermeintlichen Surfer mit Beiboot, der sich auf der Jade in hilfloser Lage befinden sollte. Umgehend wurde zur Rettung der in Not geratenen Person die Seenotretter DGzRS, die Berufsfeuerwehr, die Wasserschutzpolizei Wilhelmshaven und der hiesige Einsatz- und Streifendienst alarmiert und zum Südstrand in Wilhelmshaven entsandt. Vor Ort stellte sich letztendlich heraus, dass ein Segler bei starken Wind am Segeln und Trainieren war. Hierbei wurde der Segler durch ein Motorboot zur Absicherung begleitet. Eine Notlage lag zum Glück nicht vor. (1027526)

