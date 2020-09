Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Pressebericht des PK Varel 04. - 06.09.2020

Varel (ots)

Umweltdelikt und Sachbeschädigung - Zeugenaufruf Bockhorn - In der Zeit von Dienstag, 01.09. bis Samstag, 05.09.2020, entsorgten bislang unbekannte Täter ca. 25 Altreifen in einem Maisfeld, welches an der Zufahrt zum Windpark Krögershamm Ecke Wilhelmshavener Straße, gegenüber Loogenweg, gelegen ist. Dabei wurden etliche Maispflanzen beschädigt. Der Bereich ist bei Spaziergängern und Radfahrern beliebt. Zeugen werden gebeten, ihre Beobachtungen der Polizei in Bockhorn unter der Telefonnummer 04453-978620 in mitzuteilen. (1026798)

Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht! Varel - Bereits am Sonntag, 30.08.2020, in der Zeit von 16:30 bis 17:15 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Pkw einen im Halbmondsweg geparkten Pkw Ford Focus Turnier, Farbe grün, und verließ den Unfallort, ohne sich um den Schaden gekümmert zu haben. Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 mitzuteilen. (1026553)

Varel - Am Samstagmittag ereignete sich auf der Bockhorner Straße ein Verkehrsunfall, welcher Personen- und Sachschaden zur Folge hatte. Gegen 13:30 Uhr befuhren die 48-jährige Fahrerin eines Pkw Nissan aus Wiesmoor und der 22-jährige Fahrzeug-Führer eines Pkw Ford Fiesta aus Zetel die Bockhorner Straße aus Bockhorn kommend in Richtung Varel. In Höhe der Autobahn-Anschlussstelle Varel-Bockhorn bremste die Nissan-Fahrerin ihren Pkw aufgrund umschaltender Ampel ab. Der nachfolgende Ford-Fahrer bemerkt dies zu spät und fuhr auf den vor ihm fahrenden Nissan auf. Dabei entstand Personen- und Sachschaden. (1027108)

Varel - Am späten Samstagnachmittag befuhren ein Transporter Citroen Jumper und ein Pkw Renault Capture in genannter Reihenfolge die Wiefelsteder Straße. Nach derzeitigem Erkenntnisstand bediente der 31-jährige Fahrer des Transporters aus Emstek während der Fahrt sein Mobiltelefon, was zu unsicherer Fahrweise führte. Als die nachfolgende 79-jährige Pkw-Fahrerin aus Stadland zum Überholvorgang ansetzte, geriet der Transporter zu weit nach links und kollidierte mit dem überholenden Pkw Renault. Am Transporter entstand leichter, am Pkw erheblicher Sachschaden. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Die aufnehmenden Beamten stellten weiterhin fest, dass der Transporter mit abgefahrenen Vorderreifen unterwegs war. (1027681, 1027738)

Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht! Bockhorn - In der Nacht zum Sonntag kam ein Pkw in Steinhausen, Höhe Landesstraße 7, von der Fahrbahn ab und geriet in eine Hecke, welche hierdurch Schaden nahm. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden gekümmert zu haben. Bei dem Verursacherfahrzeug dürfte es sich um einen Pkw gehandelt haben, welcher nun einen frischen Frontschaden aufweisen müsste. Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise der Polizei in Bockhorn unter der Telefonnummer 04453-978620 mitzuteilen. (1029371)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell