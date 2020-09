Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Polizei Jever stellt Schmuck sicher und bittet die Bevölkerung um Mithilfe (mit Fotos)

Jever (ots)

Am vergangenen Freitagmittag, den 28.08.2020, erhielt die Polizei Jever den Hinweis, dass in einem Straßengraben in der Straße "Nenndorf" in Höhe der Hausnummer 1 im Wangerland Schmuckkästen mit Schmuck sowie eine Geldbörse aufgefunden wurden.

Im Rahmen der Ermittlungen konnten einige Gegenstände bereits zugeordnet werden. Bei den weiteren Gegenständen, eine Kette und eine Uhr (siehe Bilder), geht die Polizei ebenfalls davon aus, dass diese aus einer Straftat stammen könnten und bitte die Bevölkerung um Mithilfe: Zur Aufklärung der näheren Umstände bittet die Polizei darum, dass sich der Eigentümer bzw. Zeugen unter der Rufnummer 04461 9211-0 bei der Polizei in Jever melden.

