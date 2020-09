Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Jever - Unbekannte Frau gibt sich als Pflegekraft aus und gelangt in die Wohnung einer 85-jährigen, die danach den Diebstahl einer Geldkassette und einer Geldbörse feststellt

Jever (ots)

Am Donnerstagmittag, 03.09.2020, um 11:30 Uhr, klingelte es an der Wohnungstür einer in Jever lebenden 85-jährigen.

Die ältere Dame bewohnt im 2. Stock allein eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Dannhalmsweg.

Sie öffnete die Wohnungstür soweit es die vorgelegte Türkette zuließ. Vor ihrer Wohnungstür stand eine Frau, die eine Topfblume in den Händen hielt. Die Frau erklärte, dass sie der Ersatz für die erkrankte, bzw. für die abgängige Pflegekraft des Pflegedienstes der Stadtschwestern sei und sich gerne vorstellen würde. Nach Angaben der Dame sprach die unbekannte Frau mit süd- oder osteuropäischem Akzent.

Da bei den Stadtschwestern tatsächlich eine Pflegekraft erkrankt war und eine weitere gekündigt hatte, erschienen der älteren Dame die Angaben glaubwürdig. Sie ließ die Frau in ihre Wohnung und ging voraus in die Küche. Dort setzten sich beide an den Küchentisch. Die Geschädigte erklärte, das Schließen ihrer Wohnungstür nicht gehört zu haben, zudem gab sie an, sie habe den Eindruck gehabt, eine Person im Flur wahrgenommen zu haben. Abgelenkt durch die Frau in ihrer Küche habe sie ihren Wahrnehmungen keine Beachtung geschenkt.

Im Verlauf ihrer Unterhaltung hätten sie sich ins Wohnzimmer begeben. Die ältere Dame habe ihre Besucherin schließlich als "seltsam" empfunden und habe versucht, telefonisch die Stadtschwestern zu erreichen. Währenddessen telefonierte die Frau ihrerseits mit ihrem Handy. Kurz darauf verließ die Frau die Wohnung.

Bei einer sofortigen Nachschau habe die Geschädigte das Fehlen ihrer bordeauxfarbenen Schmuckkassette (Inhalt hochwertiger Goldschmuck, Schadenshöhe noch nicht bekannt) sowie das Fehlen ihrer Geldbörse (Inhalt 150,00 Euro - 180,00 Euro, EC-Karte, Bundespersonalausweis) festgestellt.

Die Geschädigte beschreibt die unbekannte Frau wie folgt:

- 20 bis 35 Jahre alt, schlanke Statur, ca. 170 cm - hellblonde, schulterlange, glatte Haare - dunkler Teint

Bekleidung:

- weißer, hüftlanger Kittel - dunkle, enganliegende Jeans- oder Stretchhose.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever unter der Rufnummer 04461 9211-0 in Verbindung zu setzen.

