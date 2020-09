Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Polizei kontrolliert die Einhaltung der Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln (mit Foto)

Wilhelmshaven. Jever. Varel (ots)

Am gestrigen Tag fanden im Wilhelmshavener Stadtgebiet sowie im Landkreis Friesland zahlreiche Kontrollen statt, bei denen die Beamten die Einhaltung der Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln sowie an den Haltestellen kontrollierten.

Dabei handelte es sich jedoch nicht um eine regionale, sondern um eine landesweite Kontrollaktion.

Die Polizeidirektion Oldenburg hat die Ergebnisse auf Direktionsebene zusammengefasst: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/62353/4696941

Im Stadtgebiet Wilhelmshaven und im Landkreis Friesland waren im Zeitraum von 07:00 bis 15:00 Uhr insgesamt elf Polizeibeamtinnen und -beamte der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland sowie 12 Beamtinnen und Beamte der Zentralen Polizeidirektion speziell für die Kontrollen zur Einhaltung der Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln eingesetzt.

Neben der polizeilichen Präsenz in den Bussen und an den Bushaltestellen wurde zudem der Bereich des Fähranlegers Harlesiel kontrolliert. Einen besonderen Fokus hatten die Beamtinnen und Beamten zudem auf die Schülerbeförderung.

Das Fazit:

Bei den Kontrollen konnte festgestellt werden, dass die Maskenpflicht in den Bussen eingehalten wurde.

Was viele wartende Personen allerdings nicht wussten war, dass die Maskenpflicht bereits an den Haltestellen gilt.

Denn gem. § 2 (1) Nr. 3 der Niedersächsischen Corona-Verordnung haben "Personen, die als [...] Fahrgast ein Verkehrsmittel des Personennahverkehrs und die hierzu gehörenden Einrichtungen nutzen, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen."

Das Tragen des Mund-Nasen-Schutzes wurde dort kaum beachtet, so dass etwa 250 Informations- und Akzeptanzgespräche geführt wurden. Diese ergaben, dass die grundsätzliche Bereitschaft zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes gegeben war und nach der konkreten Ansprache auch Beachtung fand.

Hintergrund dieser Aktion ist die Sicherheitspartnerschaft unter dem Titel "Sicher im ÖPNV: Wir tragen Maske in Bus und Bahn". Am 01.09.2020 unterzeichneten Niedersachsens Verkehrsminister Dr. Bernd Althusmann und Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius gemeinsam mit dem stellvertretenden Vorsitzenden der Landesgruppe Niedersachsen/Bremen des Verbandes Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV), Dipl.-Ing. Kai Henning Schmidt von der Landesgruppe Niedersachsen/Bremen des Verbandes Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV), in Hannover eine Sicherheitspartnerschaft unter dem Titel "Sicher im ÖPNV: Wir tragen Maske in Bus und Bahn". Darin wurde unter anderem vereinbart, dass die Polizei stichprobenartige Kontrollen im Nahverkehr vornehmen wird.

