Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Sachbeschädigungen - Diebstahl aus PKW

Aalen (ots)

Gaildorf: Sachbeschädigungen

Zwischen Freitagmittag, 14 Uhr und Montagmorgen, 10 Uhr, zerstach ein bislang Unbekannter zwei Reifen an einem PKW, welcher in der Schloßstraße abgestellt war. Zudem wurde eine magnetische Rundumleuchte auf dem Dach des PKW beschädigt. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 400 Euro. Hinweise in dieser Sache nimmt der Polizeiposten Gaildorf unter der Rufnummer 07971 / 95090 entgegen.

Bühlerzell: Diebstahl aus PKW

Aus einem PKW, welcher in der Sonnenhalde abgestellt war, wurde zwischen Samstagabend, 17:30 und Sonntagmittag, 14.30 Uhr, Sportkleidung im Wert von etwa 600 bis 800 Euro entwendet. Wer hat etwas beobachtet? Hinweise erbittet das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-110

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell