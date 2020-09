Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Pressebericht des PK Jever 04. - 06.09.2020

Jever (ots)

Sachbeschädigung durch Graffiti Eine Gruppe von Jugendlichen wurde am Samstag, 05.09.2020, gg. 00:11 Uhr, durch Zeugen dabei beobachtet, wie diese ein Bushaltestellenhäuschen in der Rahrdumer Straße in Jever, mit Farbe besprühen. Durch die eingesetzten Polizeibeamten konnte die Personengruppe angetroffen werden. Vor Ort wurde eine Spraydose aufgefunden. Diese wurde sichergestellt. Des Weiteren konnten bei einem 18-jährigen Tatverdächtigen frische Sprühfarbanhaftungen an den Fingern festgestellt werden. Ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet.

Eine weitere Sachbeschädigung durch Graffiti wurde am Samstag, 05.09.2020 am Samstagvormittag angezeigt. Bisher unbekannte Täter besprühten mit roter und schwarzer Sprühfarbe eine Parkbank, einen Mülleimer und zwei Straßenschilder, in der Langelandstraße / Hermann-Wilbers-Weg in Jever. Ein eventueller Tatzusammenhang mit der Sachbeschädigung in der Rahrdumer Straße ist wahrscheinlich. Die Ermittlungen dauern an.

Sachbeschädigung an Schule Zum wiederholten Male kam es zu einer Sachbeschädigung an der Grundschule im Harlinger Weg in Jever. Bisher unbekannte Täter beschädigten am Freitag, in der Zeit von 21:00 Uhr und 23:40 Uhr, das hölzerne Tor zum Schulhof.

Hinweise zu den genannten Sachbeschädigungen nimmt das Polizeikommissariat in Jever unter der Rufnummer: 04461/9211-0 entgegen.

Verkehrsunfall mit leichtverletzten Personen Am Samstag, 05.09.2020, 14:30 Uhr, kam es auf der Oldenburger Straßen in Schortens zu einem Auffahrunfall. Zum Unfallzeitpunkt befuhren eine 28-jährige Fahrerin eines Pkw VW und ein 18-jähriger Fahranfänger, Führer eines Pkw Opel, in dieser Reihenfolge die Nebenspur des Kreisverkehrs der Oldenburger Straße in Fahrtrichtung Heidmühle. Verkehrsbedingt musste die Fahrerin des VW ihr Fahrzeug bis zum Stillstand abbremsen. Der nachfolgende Fahrer des Opel bemerkte diesen Umstand zu spät und fuhr auf das vor ihm stehende Fahrzeug auf. Die Fahrzeugführerin des VW sowie ihre Beifahrerin wurden durch den Aufprall leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Das Fahrzeug des Unfallverursachers war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst vom Unfallort entfernt werden.

Verkehrsunfall mit leichtverletztem Fahrradfahrer Am Freitag, 04.09.2020, gg. 11:35 Uhr, kam es auf der Landesstraße 807 in Schortens zu einem Verkehrsunfall. Ein 49-jähriger Radfahrer befuhr mit seinem Pedelec und Fahrradanhänger den kombinierten Geh-/Radweg an der Landesstraße 807, aus Richtung Jever kommend in Fahrtrichtung Sillenstede. An der Einmündung zur Bundesstraße 210 / Anschlussstelle Jever Ost missachtete der Fahrradfahrer die Vorfahrt eines 32-jähriger Fahrers eines Pkw VW, der von der Bundesstraße kommend auf die Landesstraße abbiegen wollte. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der Radfahrer über die Motorhaube des beteiligten Pkw rutschte und auf die Straße fiel. Der Fahrradfahrer wurde leichtverletzt. Die 11 Monate alte Tochter des Radfahrers, welche sich zum Unfallzeitpunkt im Fahrradanhänger befand, blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

