Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall mit Traktor

Bild-Infos

Download

Wangerland (ots)

Am 04.09.2020, gegen 12:35 Uhr, befuhr eine landwirtschaftliche Zugmaschine die K 87, aus Richtung Oldorf kommend, in Richtung Jever. Kurz hinter dem Ortsausgang Oldorf, im Auslauf der Linkskurve, geriet der Fahrzeugführer aus Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in den rechten Straßengraben. Dort kam das Fahrzeug zum Liegen. Der Fahrzeugführer musste aufgrund einer Kopfplatzwunde medizinisch versorgt werden und wurde einem Krankenhaus zugeführt. Der Traktor wurde im Rahmen einer dreiviertelstündigen Bergungsmaßnahme aus dem Graben gezogen und blieb fahrbereit. Bei dem Unfall wurde ein Leitpfahl beschädigt. (1023979)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell