Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Pkw-Aufbrüche in Varel - Polizei sucht Zeugen und gibt Hinweise

Varel (ots)

Immer wieder warnt die Polizei davor, Gegenstände und vor allem Wertgegenstände offen im Fahrzeug liegen zu lassen. In Varel ereigneten sich nun erneut zwei Pkw-Aufbrüche, wobei in einem Fall ein Portemonnaie entwendet wurde. Was war genau passiert? In der Nacht von Sonntag, den 06.09.2020, 18:30 Uhr, auf Montag, den 07.09.2020, 06:15 Uhr, zerstörten unbekannte Täter in der Windallee im Bereich des Waldstadions die Scheibe der Beifahrertür eines schwarzen Opel Zafira und entwendeten aus dem Fahrzeug eine Geldbörse. In der Nacht von Sonntag, den 06.09.2020, 19:15 Uhr, auf Montag, den 07.09.2020, 06:57 Uhr gingen unbekannte Täter einen schwarzen VW Touran an, der auf dem Pendlerparkplatz in der Oldenburger Straße stand. Dort wurde durch Hebelversuche die B-Säule beschädigt und zwei Scheiben zerstört. Angaben zum erlangten Diebesgut liegen derzeit nicht vor. Zeugen, die Auffälliges bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04451 923-0 bei der Polizei in Varel zu melden. Die Taten möchte die Polizei zum Anlass nehmen, um über die Taten aufzuklären und Tipps zu geben. "Ein Pkw-Aufbruch dauert nur wenige Sekunden und die Wertsachen sind weg!" appelliert Janina Schäfer, Pressesprecherin der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, an die Vernunft der Fahrzeugnutzer. "Bieten Sie den Tätern keine Gelegenheiten und sichern Sie Ihr Eigentum!" Die Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland rät: - Keine Gegenstände, insbesondere Wertsachen und Bargeld, sichtbar oder versteckt im Auto liegen lassen! - Zündschlüssel immer abziehen - auch bei kurzer Abwesenheit! - Lassen Sie ihr mobiles Navigationsgerät nicht im Fahrzeug zurück! - Fenster, Türen, Kofferraum, Schiebedach und Tankdeckel immer sorgfältig verschließen! - Handschuhfach geöffnet halten! Die Beauftragte für Kriminalprävention der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, Katja Reents, berät Sie kostenlos und individuell: Telefonnummer 04421/942-108! Weitere Tipps erhalten Sie auch unter www.polizei-beratung.de (1032062/1032481)

