Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Volltrunkener 19-Jähriger nach Fahrraddiebstahl vorläufig festgenommen

Karlsruhe (ots)

Ein 19-Jähriger ist am Samstagabend nach dem Diebstahl eines Trekkingrades im Zuge einer Fahndung von einer Polizeistreife in der Günther-Klotz-Anlage in volltrunkenem Zustand ertappt worden. Als der junge Mann die Polizisten erkannte, wollte er zwar noch flüchten, konnte aber nach kurzer Verfolgung gestellt werden. Ein bei ihm durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 3,92 Promille.

Anwohner hatten am Samstag gegen 23 Uhr gemeldet, dass sich an der Straßenbahnhaltestelle Weinbrennerplatz Jugendliche an Fahrrädern zu schaffen machen würden. In der Folge seien sie mit der Bahn in Richtung Westen gefahren.

Schließlich stellten die Beamten den bereits mehrfach wegen Diebstahls auffälligen Heranwachsenden an besagter Örtlichkeit auf dem entwendeten Fahrrad fest. Er räumte ein, dieses zuvor am Weinbrennerplatz gestohlen zu haben.

Der 19-Jährige muss nun mit einer Anzeige wegen Fahrraddiebstahls in einem besonders schweren Fall und Trunkenheit im Verkehr rechnen.

Ralf Minet, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell