POL-KA: (KA) Waghäusel - Mehrere Pkw-Außenspiegel beschädigt - Polizei bittet um Hinweise

Karlsruhe (ots)

Drei bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zum Sonntag in der Oberdorfstraße in Kirrlach die Außenspiegel von mehreren Autos abgeschlagen oder abgetreten. Nachdem die drei jugendlichen Täter gegen 01:15 Uhr von einer Zeugin beobachtet worden waren, ergriffen sie die Flucht in Richtung Ortsmitte.

Zur Klärung der Taten bittet das Polizeirevier Philippsburg um Zeugenmeldungen, die unter der Telefonnummer 07256/9329-0 entgegengenommen werden.

