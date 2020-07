Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Fahrradfahrer leicht verletzt

Viersen (ots)

Ein 59jähriger Viersener Fahrradfahrer befuhr am heutigen Samstag gegen 18:35 Uhr mit seinem Fahrrad den Gehweg der Krefelder Str. in Viersen. An einer Häuserecke fuhr eine 31jährige Viersener PKW-Fahrerin mit ihrem Pkw heraus. Dadurch musste der Fahrradfahrer abbremsen und stürzte. Er verletzte sich minimal am rechten Fuß. Er benötigte keinen RTW.

