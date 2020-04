Polizei Essen

POL-E: Essen/Mülheim a.d. Ruhr: Zahlreiche Betrugsversuche durch "falsche Polizisten", dem Enkeltrick & Co. - Bitte warnen Sie ihre Liebsten vor den fiesen Betrugsmaschen!

Essen (ots)

45117 E.-Stadtgebiete/ 45468 MH.-Stadtgebiete: Allein zwischen Freitag (17. April) und Samstagabend (18. April) zählte die Polizei über zwölf bekannt gewordene Betrugsfälle. Die Trickbetrüger treiben nach wie vor ihr Unwesen. Mit den unterschiedlichsten und fiesen Maschen versuchen Sie vor allem ältere Personen hereinzulegen, um an ihre Wertgegenstände zu gelangen. Am Wochenende waren die Maschen des "falschen Polizeibeamten" und die des Enkeltricks besonders häufig. In den meisten Fällen werden Senioren telefonisch kontaktiert. Ihnen wird eine Geschichte aufgetischt, wodurch eine Unsicherheit und sogar Ängste geschürt werden. Durch taktische Gesprächsführung der Kriminellen versuchen sie die Senioren zu bewegen, ihnen Details über Finanzen und Wertgegenstände zu entlocken oder diese sogar bereit zu legen für eine "Übergabe". Die Polizei rät grundsätzlich bei Anrufen ein gesundes Misstrauen zu entwickeln! Ist ihnen die Person am anderen Ende nicht bekannt - dann legen Sie sofort auf! Gaukelt der Anrufer ihnen vor ein Bekannter oder ein Verwandter zu sein - dann beenden sie das Telefonat und rufen proaktiv ihren Bekannten/Verwandten an und Fragen ob der Anruf seine Richtigkeit hatte. Haben Sie irgendwelche Zweifel oder ein ungutes Gefühl - dann informieren Sie die Polizei unter der 110! /JH

