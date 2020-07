Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Pedelec aus Holzschuppen entwendet

Rinteln OT Exten (ots)

(swe). In der Zeit von Montag bis Mittwoch entwendeten bislang unbekannte Täter aus einem Holzschuppen in Exten im Fasanenweg ein Pedelec im Wert von über 2000 Euro. Der Schuppen wurde dazu aufgebrochen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Rinteln in Verbindung zu setzen.

