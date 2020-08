Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Sachbeschädigung im Hauptbahnhof Ludwigshafen Mitte

Am 3. August 2020 wurde eine Streife des Bundespolizeireviers Neustadt, aufgrund einer Sachbeschädigung am Spielautomaten und der Passbildbox, in den Hauptbahnhof Ludwigshafen Mitte gerufen. Vor Ort zeigte sich den Beamten ein Bild der Verwüstung. Am Glasschaukasten der Modelleisenbahn, in der Mitte der Bahnhofshalle, wurden alle Scheiben eingeschlagen, das Innenleben herausgerissen und im Bahnhof verteilt. Die Glasscheiben des Passbildautomaten und die zwei Glastüren zu den ehemaligen öffentlichen Bahnhofstoiletten waren eingeschlagen. Zeitungen des Kiosks wurden entwendet und im Bahnhof verstreut. Vor dem Bahnhof waren Blumentöpfe umgestoßen und der Inhalt am Boden verteilt. Weiterhin wurden an mehreren Fahrzeugen Scheiben eingeschlagen und Gegenstände der am Bahnhof befindlichen Gaststätte zerstört. Durch Sichtung der Videoaufzeichnungen konnte die Bundespolizei einen Tatverdächtigen feststellen. Ein Motiv der Tat ist noch nicht bekannt.

