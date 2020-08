Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Widerstand am Hauptbahnhof Mainz - Bundespolizistin ins Gesicht gespuckt

Mainz (ots)

Nach einer Spuckattacke auf Brust, Hals und Gesicht der Bundespolizistin, musste diese zur Blutentnahme und Untersuchung ins Klinikum Mainz verbracht werden. Bei der Personalienfeststellung einer angeblich hilflosen Person im Hauptbahnhof Mainz, am 1. August 2020, verhielt sich diese den Beamten gegenüber sehr aggressiv. Beim Eintreffen der gerufenen Rettungskräfte gestikulierte der Mann wild mit den Armen. Er spuckte gezielt in Richtung des Gesichts der Polizistin und traf sie im Brustbereich, am Hals und im Gesicht. Aufgrund der Widerstandshandlung wurde die Person zu Boden gebracht und gefesselt. Um weitere Spuckattacken zu verhindern musste dem Mann ein Spuckschutz übergezogen werden. Ein Verfahren wegen Köperverletzung wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern |

Öffentlichkeitsarbeit/Controlling

Bahnhofstraße 22

67655 Kaiserslautern

POK Leubner OLiver

Telefon: 0631-34073-1007

E-Mail: bpoli.kaiserslautern.presse@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell