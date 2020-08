Polizei Paderborn

POL-PB: Zwei leicht verletzte Personen bei Vorfahrtsverletzung

Borchen (ots)

(ob) Zwei Autoinsassen wurden am Samstagvormittag bei einem Unfall leicht verletzt. Gegen 09:40 Uhr befuhr eine 47 Jahre alte VW-Fahrerin die Straße Wegelange aus Richtung Haxterberg kommend in Richtung Nordborchen. Ein 49-jähriger VW-Fahrer befuhr zeitgleich den Hugo-Koch-Weg aus Richtung Paderborn kommend in Richtung Kirchborchen. Im außerorts gelegenen Kreuzungsbereich Wegelange und Hugo-Koch-Weg kam es zum Zusammenstoß der Autos, wobei die VW-Fahrerin die Vorfahrt des von rechts kommenden VW missachtete. Der VW-Fahrer und seine 54jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 14000 Euro.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Telefon: 05251/306-1320

E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de



Außerhalb der Bürozeiten:



Leitstelle Polizei Paderborn

Telefon: 05251/ 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell