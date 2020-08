Polizei Paderborn

POL-PB: Säugling bei Auffahrunfall verletzt

Paderborn-Elsen (ots)

(ob) Am Samstagmittag ereignete sich ein Auffahrunfall auf der Bundesstraße 1, bei dem unter anderem ein Säugling leicht verletzt wurde.

Ein 55 Jahre alter Ford-Fahrer, ein 47-jähriger Ford-Fahrer und eine 30 Jahre alte Kia-Fahrerin fuhren auf der Bundesstraße 1 von Bad Lippspringe in Richtung Elsen. In Höhe der Auffahrt Stadion kam es zu einem Rückstau vor dem Kreisverkehr an der Autobahn 33. Die beiden Ford-Fahrer bremsten ordnungsgemäß ab, die Kia-Fahrerin erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den vor ihr fahrenden Ford auf. Dieser wurde wiederum auf den vorausfahrenden Ford geschoben. Die Kia-Fahrerin, ihr 36-jähriger Beifahrer und der 10 Wochen alte Säugling wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet, es kam dennoch zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 16000 EUR.

