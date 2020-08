Polizei Paderborn

POL-PB: 110 Teilnehmer bei Demonstration zum Thema Abschiebehaft

Paderborn (ots)

(mh) Die Demonstration mit Aufzug zum Thema Abschiebehaft in Paderborn ist am Samstag ohne Zwischenfälle abgelaufen. Die Polizei Paderborn zählte rund 110 Teilnehmer. Für den Aufzug mussten das Westerntor, der Le-Mans-Wall, der Liboriberg sowie das Kasseler Tor und der Busdorfwall in Richtung Kasseler Tor für wenige Minuten gesperrt werden. Zu größeren Verkehrsbehinderungen kam es nicht, auch die Coronaregelungen wurden eingehalten.

