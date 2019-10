Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Pkw in Nordenham beschädigt +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, 13. Oktober 2019, wurde in der Zeit von 14:30 Uhr bis 18:00 Uhr ein in der Ilsestraße am Straßenrand geparkter blauer Opel Adam mittels unbekanntem Gegenstand, vermutlich mittels eines Schlüssels, an der Beifahrertür mit einem langen Kratzer beschädigt.

Der entstandene Schaden wurde auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die in dem Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Nordenham unter der Rufnummer 04731/9981-0 in Verbindung zu setzen (1221142).

