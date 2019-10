Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Einbrecher dank eines Zeugen auf frischer Tat in Groß Ippener ertappt und festgenommen

Delmenhorst (ots)

Dank eines aufmerksamen Zeugen konnte am Sonntag, 13. Oktober 2019, gegen 23:15 Uhr, ein Einbrecher auf frischer Tat ertappt und festgenommen werden.

Der Zeuge, der über einem Autohaus in der Straße Am Gewerbegebiet in Groß Ippener wohnhaft ist, nahm verdächtige Geräusche aus den Räumlichkeiten des Autohauses wahr und verständigte daraufhin die Polizei.

Bei Eintreffen stellten Beamte der Polizei Wildeshausen ein aufgehebeltes Fenster auf der Rückseite des Autohauses fest. Bei der anschließenden Durchsuchung des Autohauses trafen sie auf einen 45-Jährigen, der scheinbar auf der Suche nach Diebesgut war.

Der 45-jährige Mann aus Bösel ließ sich widerstandslos festnehmen und wurde zur Durchführung weiterer polizeilicher Maßnahmen zur Wache der Polizei Wildeshausen gebracht.

Nach Abschluss der Maßnahmen wurde der Böseler nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Oldenburg aufgrund fehlender Haftgründe entlassen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen des versuchten Einbruchdiebstahls eingeleitet. Die polizeilichen Ermittlungen hierzu dauern noch an.

