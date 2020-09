Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Süchteln: Bilanz einer Geschwindigkeitskontrolle

Viersen-Süchteln (ots)

Wöchentlich veröffentlichen wir vorgeplante Stellen, an denen wir die Geschwindigkeit messen. Viele fragen uns: Was kommt eigentlich dabei rum, wenn die Polizei das vorher ankündigt? Hier die Bilanz der Kontrolle vom gestrigen Donnerstag an der Grefrather Landstraße in Süchteln: Zeitraum: 09.45 bis 16.00 Uhr, 44 Verwarnungsgelder, fünf Bußgeldverfahren. In einem Fall war ein Autofahrer aus Grefrath bei erlaubten 70 km/h mit vorwerfbaren 140 km/h unterwegs. Die mögliche Folge: ein Bußgeld in Höhe von 440 Euro, zwei Punkte auf dem Konto und ein Fahrverbot von zwei Monaten. Aus polizeilicher Sicht war die Kontrolle aber deshalb erfolgreich, weil nur 49 Fahrzeugführer zu schnell waren. Denn insgesamt passierten etwa 2500 Fahrzeuge die Messstelle. Wer Rücksicht nimmt, verhindert Unfälle. Und genau das soll dabei rumkommen. Unser Dank gilt daher allen, die sich an die Geschwindigkeit gehalten und so einen wichtigen Beitrag für die Verkehrssicherheit geleistet haben. /wg (825)

