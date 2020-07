Polizei Münster

POL-MS: Zeugin bemerkt Portmoneediebstahl und stellt Täterin

Münster (ots)

Eine aufmerksame Zeugin bemerkte am Donnerstagmorgen (23.7., 10:30 Uhr) in einem Atelier an der Warendorfer Straße einen Portmoneediebstahl und stellte die Täterin noch in der Nähe.

Die 35-Jährige war in den Laden gekommen und hatte sich auffällig lange in einer Ecke aufgehalten. Der 57-jährigen Zeugin war dies seltsam vorgekommen, sie hatte nachgesehen und eine geöffnete Handtasche einer Kundin entdeckt, als die 35-Jährige das Atelier verlassen hatte.

Die Münsteranerin eilte der Frau aus Montenegro hinterher, stellte sie in einem Geschäft in der Nähe und alarmierte die Polizei. Die 35-Jährige ergriff die Flucht, schmiss die entwendete Geldbörse weg und wurde anschließend von Polizisten gestoppt. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten das Bargeld aus dem Portmonee in ihrer Hosentasche.

Die 35-Jährige erwartet eine Strafanzeige wegen Diebstahls.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Pressestelle

Vanessa Arlt

Telefon: 0251/ 275- 1010

E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/muenster

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell