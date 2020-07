Polizei Münster

POL-MS: Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Apotheke

Münster (ots)

Nach einem Einbruch am Donnerstagmorgen (23.7., 4.10 Uhr) in eine Apotheke an der Hammer Straße sucht die Polizei Zeugen.

Die Täter brachen gewaltsam die Eingangstür auf und stiegen in das Ladenlokal ein. Hier fanden sie Geldkassetten, nahmen diese mit und entkamen unerkannt. Eine durch den ausgelösten akustischen Alarm aufgewachte Nachbarin alarmierte die Polizei. Diese nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

