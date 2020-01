Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Zwei Verkehrsunfälle in Wilhelmshaven - Ablenkung im Straßenverkehr und ein Auffahrunfall - zwei Personen leicht verletzt

Wilhelmshaven (ots)

Am Dienstagmittag, 21.01.2020, kam es auf Freiligrathstraße / Kurt-Schumacher-Straße zu einem Verkehrsunfall. Nach jetzigem Sachstand wartete ein 29-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw an der Lichtzeichenanlage. Im Zuge der Rotphase soll dann ein 56-jähriger Fahrer eines Kleinbusses entgegengekommen, von der Fahrbahn abgekommen und ungebremst in die linke Seite gefahren sein.

Nach jetzigem Ermittlungsstand soll der entgegenkommende und von der Fahrbahn abkommende Fahrzeugführer kurz vor den Unfall ein Smartphone benutzt haben, so dass Ablenkung als Unfallursache angenommen werden kann. Der 56-jährige Kleinbusfahrer wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstanden Schäden in Höhe von etwa 6.500 EURO.

Am Dienstagabend, 21.01.2020, befuhr ein 25-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw Daimler gegen 18:15 Uhr die Freiligrathstraße in Fahrtrichtung Fedderwardergroden. In Höhe der Hausnummer 430 wollte er auf das Gelände der Feuerwehr abbiegen und musste aufgrund des Gegenverkehrs verkehrsbedingt warten.

Der hinter dem 25-Jährigen fahrende 28-jährige BMW-Fahrer fuhr auf den Daimler auf.

Durch das Auffahren wurde der 25-Jährige leicht verletzt, beiden Pkw waren durch den Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

