Polizei Essen

POL-E: Essen: Unbekannte wollen 24-Jährigen am S-Bahnhof Dellwig berauben - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Essen (ots)

45357 E.-Dellwig: Zwei Unbekannte wollten am frühen Montagmorgen, 25. Mai, gegen 0.15 Uhr am S-Bahnhof Dellwig einen 24-Jährigen ausrauben. Der 24-Jährige war gerade aus einem Zug gestiegen und hatte den Bahnsteig verlassen, als er von zwei Unbekannten angesprochen wurde. Einer hielt ein Messer in der Hand und die Täter forderten den 24-Jährigen auf, den Inhalt seines Rucksacks vorzuzeigen. Als der Überfallene um Hilfe rief, schlug ihn einer der Täter, dann schubste der 24-Jährige die Unbekannten zur Seite und diese flohen ohne Beute, vermutlich in Richtung Donnerstraße. Der 24-Jährige wurde durch den Schlag nicht verletzt. Beide Unbekannten sind etwa 18 Jahre alt, zirka 1,70 Meter groß und von hagerer Statur. Sie sollen "südeuropäisch" ausgesehen haben. Der eine Täter trug bei der Tat eine helle Jacke und ein dunkles Oberteil. Der Andere trug ein helles Oberteil. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den Unbekannten geben können, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 beim zuständigen Kriminalkommissariat 31 zu melden. Vor allem ein Radfahrer, der zur Tatzeit vorbei fuhr, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. /bw

