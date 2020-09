Polizei Hagen

POL-HA: Motorrad-Fahrerin leicht verletzt

Hagen (ots)

Eine Motorrad-Fahrerin verletzte sich am Donnerstag bei einem Verkehrsunfall in der Wandhofener Straße. Gegen 06:40 Uhr fuhr die Frau langsam auf eine rotlichtzeigende Ampel zu, um zu halten. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr eine 25-Jährige mit ihrem Opel auf das Fahrzeug auf, noch bevor sie vollständig zum Stehen gekommen war. Durch den Zusammenstoß stürzte die 19-Jährige. Sie kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Durch den Unfall entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro. (ra)

