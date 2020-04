Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Bruchsal - Hauswand des Ärztehauses besprüht

Bruchsal (ots)

In türkischer Sprache sprühte am späten Donnerstagabend gegen 23.20 Uhr ein noch unbekanntes Pärchen mit schwarzer Farbe einen Schriftzug an die Hauswand des in der Amalienstraße gelegenen Ärztehauses. Ein Zeuge sah beide Personen noch in Richtung der Moltkestraße weglaufen.

Wegen des mutmaßlich politischen Inhaltes der Farbschmierereien führt der Staatsschutz des Polizeipräsidiums Karlsruhe die weiteren Ermittlungen.

