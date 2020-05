Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einbruch in Werkstattbetrieb - VW Polo entwendet

Bild-Infos

Download

Klingenmünster (ots)

In der Zeit von 10.05.2020 18:00 Uhr bis 11.05.2020 08:00 Uhr, wurde in der Weinstraße, vom Gelände einer Autowerkstatt ein grüner VW Polo, Baujahr 1996, ohne Nummernschild, entwendet. Die Täter verschafften sich durch ein eingeschlagenes Fenster Zugang in die Räumlichkeiten des Gebäudes und durchwühlten die darin befindlichen Schränke. Entwendet wurde ein auffallend grüner VW Polo Baujahr 1996. Der Gesamtschaden liegt bei circa 3000.- Euro. Zeugen die Hinweise zu dem Einbruch, insbesondere zu dem grünen VW Polo geben können, wer gebeten sich unter 06343-93340 oder per E-Mail unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Reiner Steigner

Polizeiinspektion Bad Bergzabern



Telefon: 06343-9334-25

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell