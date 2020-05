Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Schwegenheim - betrunkener Radfahrer

Schwegenheim (ots)

In den frühen Morgenstunden des 10.05.2020 kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Germersheim einen 48- jährigen Fahrradfahrer in der Nähe des Tankhofs Schwegenheim. Zuvor meldeten mehrere Zeugen, dass der Radfahrer in Schlangenlinien auf dem Standstreifen der B9 fuhr. Bei der Kontrolle konnte schnell der Grund für die Fahrweise festgestellt werden. Der Mann hatte nämlich nicht nur Alkohol getrunken, sondern stand zudem auch unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Zu guter Letzt wurde bei ihm auch noch eine geringe Menge Rauschgift aufgefunden. Dem Radfahrer wurde eine Blutprobe entnommen und entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

