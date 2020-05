POL-PDLD: Venningen - Ehrlicher Finder

Polizeidirektion Landau

Am gestrigen Sonntag (10.05.) fand bei einem Spaziergang ein 68-jähriger Südpfälzer eine Geldbörse mit mehr als 500EUR Inhalt an Bargeld und gab diese bei hiesiger Polizei Edenkoben ab. Der Verlierer des Geldbeutels konnte ermittelt werden und selbstredend war die Freude groß. Der ehrliche Finder erhielt, so der polizeiliche Eintrag, einen gebührenden Finderlohn.

